Путин мечтал уйти из политики в 90-х

Владимир Путин собирался уйти из политики в конце 1990-х годов. Он просил отпустить его «на волю», рассказал муж дочери Ельцина Валентин Юмашев.

Нынешний президент России Владимир Путин хотел уйти из политики в конце 1990-х годов, он даже проговаривал это желание с Юмашевым. Об этом сам Юмашев рассказал в ходе публичного интервью с телеведущим Владимиром Познером, которое было организовано в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.

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В то время Путин был в должности главы контрольного управления администрации президента России Бориса Ельцина. Юмашев тогда занимал пост советника Ельцина. О своем желании покинуть Кремль Путин тогда сказал сказал откровенно, даже объяснил причины такого желания.

«Он приходит ко мне, это было, наверное, где-то через год после начала его работы начальником контрольного управления, и говорит, что он хочет уйти», — рассказал Юмашев.

Путин тогда пожаловался на плотный рабочий график. Надоели ему и вечно занятые выходные.

«Хочется на волю, потому что вся моя жизнь до этого была — сначала совсем жесткая служба, потом Собчаком с утра до вечера все на мне, а затем — Кремль, где тоже все до вечера, до ночи», — как вспомнил Юмашев, сказал тогда Путин.

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В итоге Путин так никуда и не ушел. По словам Юмашева, будущий президент России еще тогда выделялся среди всех сотрудников. Опытный чиновник не ошибся в оценке тогдашнего своего подчиненного.

В июне 2018 года Юмашев был назначен советником президента Путина на общественных началах. В такой же должности он трудился и у президента Ельцина, чьим преемником стал в итоге Путин. Это произошло через три года после разговора об отставке.