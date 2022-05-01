Путин лишил европейцев права на упрощенное оформление виз в Россию
Путин подписал закон о приостановке упрощенного оформления виз для граждан ЕС
Обладателям дипломатических паспортов из европейских стран для посещения России теперь придется получать визу. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Новое правило распространяется на граждан стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна.
Также закон отменяет визовые преференции для участников официальных делегаций, членов правительства всех уровней, депутатов, представителей конституционных и верховных судов, а также для журналистов из всех перечисленных стран.
Документ также приостанавливает положения международных договоров, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Решение о возобновлении действия этих пунктов примет президент России.