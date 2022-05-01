Путин лишил европейцев права на упрощенное оформление виз в Россию

Обладателям дипломатических паспортов из европейских стран для посещения России теперь придется получать визу. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Новое правило распространяется на граждан стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна.

Также закон отменяет визовые преференции для участников официальных делегаций, членов правительства всех уровней, депутатов, представителей конституционных и верховных судов, а также для журналистов из всех перечисленных стран.

Документ также приостанавливает положения международных договоров, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Решение о возобновлении действия этих пунктов примет президент России.