Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет выступать перед Федеральным собранием 7–8 апреля, как писали в СМИ, — дата пока не определена. Но зато глава государства может принять участие лично, а не онлайн.

Тем не менее все зависит от эпидемической обстановки, которая сложится в день выступления.

«Никаких дат пока не определено. Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

Бывший сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров ранее рассказал, что в Службе безопасности Украины (СБУ) раньше работали сторонники объединения с Россией, которым очень нравился российский президент Владимир Путин. По его словам, это были настоящие фанаты. Один из них на работу приходил в футболке с надписью «Россия — наша Родина». Однако спустя всего два года тот же человек кричал: «Мы дойдем до Москвы, всех их перережем».