23 августа 2023, 22:04
Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша» в Курске
Президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В день 80-летнего юбилея Курской битвы глава государства лично прибыл в Курск, сообщил ТАСС.
Экипаж танка «Алеша» разгромил колонну вооруженных формирований ВСУ в Запорожской области. Бойцы ВС России уничтожили восемь единиц бронетехники украинской армии в одном бою. После уничтожения последней машины солдаты еще 40 минут прикрывали мотострелковую бригаду.
Реклама
Путин, прибывший на торжественные мероприятия в Курск, лично вручил награды героям специальной операции России на Украине, в том числе отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии.
«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — сказал президент.
Российский лидер также отметил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить, так как это событие стало переломным в ходе всей Второй мировой войны.
Вторая мировая война
Войны
Владимир Путин
Реклама
Реклама