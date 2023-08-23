Власть 23 августа 2023, 22:04 Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша» в Курске РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В день 80-летнего юбилея Курской битвы глава государства лично прибыл в Курск, сообщил ТАСС.

Экипаж танка «Алеша» разгромил колонну вооруженных формирований ВСУ в Запорожской области. Бойцы ВС России уничтожили восемь единиц бронетехники украинской армии в одном бою. После уничтожения последней машины солдаты еще 40 минут прикрывали мотострелковую бригаду.

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Путин, прибывший на торжественные мероприятия в Курск, лично вручил награды героям специальной операции России на Украине, в том числе отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии.

«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — сказал президент.

Российский лидер также отметил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить, так как это событие стало переломным в ходе всей Второй мировой войны.