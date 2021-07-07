Путин лично поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его блока на парламентских выборах в республике. Об этом он заявил во время их встречи в Москве.

Путин отметил, что сложные, острые и чувствительные вопросы в непростые моменты жизни страны возможно решать только имея доверие народа. Это, по его словам, — самое главное, сообщило РИА «Новости».

«Оно у вас есть, это показывают результаты выборов. Я вас искренне с этим поздравляю», — сказал президент.

На сегодняшней встрече Путин и Пашинян собираются обсудить реализацию соглашений по Нагорному Карабаху, оказание гуманитарной помощи населению этого региона, а также восстановление его экономики и транспортной инфраструктуры. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, подписание каких-либо соглашений не планируется.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. По данным ЦИК страны, партия Пашиняна набрала 53,91%.За блок «Армения» отдали свои голоса 21,9% избирателей, блок «Честь имею» набрал 5,22% голосов, сообщал RT.