Власть 04 июня 2023, 14:19 «Путин — круглые сутки на посту». Песков рассказал о «внутренней кухне» Кремля Пресс-секретарь Песков: Путин дал несколько указаний после атаки беспилотников на Москву РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в день атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады от Министерства обороны РФ, МЧС РФ и от глав регионов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы главнокомандующего», — рассказал представитель Кремля.

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Журналист поинтересовался, как президенту докладывают о событиях, которые происходят, например, ночью, будят ли российского лидера?

«Это внутренняя уже кухня. Я вам скажу так, президент такой станы как Российская Федерация — фактически круглые сутки на посту», — заявил пресс-секретарь.

Ранее президент России рассказал, сколько часов он обычно спит. Путин признался, что старается, как и все люди, — по шесть-семь часов. Кроме того, глава государства регулярно занимается спортом, что тоже помогает в работе. На сайте Кремля указано, что Путин с 11 лет занимается самбо и дзюдо, горнолыжным спортом и хоккей. Еще одно из любимых увлечений президента — рыбалка в России.