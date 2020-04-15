Путин выступает по поводу ситуации с коронавирусом. Онлайн-трансляция

Владимир Путин выступает в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Заявление он делает в начале совещания с правительством, рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Совещание, посвященное развитию радиоэлектроники, пройдет в закрытом режиме после 15:00 в режиме видеоконференции. При этом на нем обсудят и актуальные вопросы. Перед совещанием планируется выступление Путина. Возможно, он озвучит дополнительные меры поддержки бизнеса.

Число зараженных 2019-nCoV в России перевалило за 24 тысячи, умерших от болезни COVID-19 — 198, выздоровели — 1986. Самый большой прирост был 15 апреля — 3388 новых случаев, из которых большинство в Москве (1774) и Подмосковье (272). Власти этих субъектов ввели цифровые пропуска для перемещения на личном авто и общественном транспорте. «360» ранее ранее рассказывал, как это работает в Московской области.