Власть 05 января 2023, 23:57 Путин консультировался с Минобороны по режиму прекращения огня Пресс-секретарь Песков: Путин провел консультации с Минобороны по режиму прекращения огня Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин проводил консультации с Минобороны страны перед принятием решения о введении режима прекращения огня в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Российской газетой».

Пескову задали вопрос о том, проводил ли Путин консультации с Минобороны, в частности с главой ведомства Сергеем Шойгу по поводу возможности и безопасности для российской армии прекращения огня в сочельник и Рождество.

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«Разумеется», — ответил Песков.

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Путин поручил Шойгу прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на Рождество, напомнило издание «Политика сегодня». Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. С предложением установить рождественское перемирие ранее выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение Путина о введении временного прекращения огня на Украине в Рождество. Он заявил, что российские военные должны оставить «оккупированные территории».