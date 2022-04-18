Путин констатировал стабилизацию российской экономики

Ситуация в экономике России стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам. Об этом написал ТАСС.

Глава государства отметил стабилизацию инфляции и нормализацию спроса в торговых сетях. Он отметил, что товарные запасы восстанавливаются.

По мнению президента, Российская Федерация выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада. Путин признал, что эти ограничения стали главным негативным фактором для экономики страны в последнее время.

«Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что уже можно уверенно говорить о провале такой политики в отношении России. При этом он призвал поддержать граждан в условиях «инфляционной волны». За полтора месяца потребительские цены в РФ увеличились на 9,4%. Инфляция на 8 апреля в годовом выражении достигла 17,5%, констатировал Владимир Путин.

Он распорядился о поддержке внутреннего спроса в экономике РФ. Необходимо избежать избыточного сжатия спроса, подчеркнул президент.