Власть 08 марта 2023, 14:06 Путин констатировал, что россияне готовы защищать будущее страны Президент РФ Путин: страна столкнулась с прямыми угрозами, но жители готовы защищать ее РИА «Новости»

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Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, однако жители готов защищать будущее своей страны, отметил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград к Международному женскому дню. Текстовую трансляцию ведут на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что во времена вызовов и испытаний всегда ярко проявляются лучшие качества человека.

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«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — заявил Владимир Путин.

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Одн добавил, что на церемонии присутствуют женщины, с честью выполняющие воинский, служебный и профессиональный долг. Впрочем, по его словам, в России, пожалуй, нет отраслей, в которых женщины бы не преуспевали. Путин сердечно поздравил собравшихся с праздником.

Ранее на сайте Кремля появилось видеопоздравление президента ко всем россиянкам. Об этом писали «Известия».