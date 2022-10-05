Путин констатировал, что Россия была и будет суверенной | 360°

Власть 05 октября 2022, 15:51 Поделиться Telegram

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Viber Путин констатировал, что Россия была и будет суверенной Президент Путин: Россия была и будет суверенной wikipedia

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Россия останется суверенной страной, заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». Он указал на важность выстраивания системы образования и воспитания «на поворотном этапе развития».

«Подчеркну: Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас, на поворотном этапе развития нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения», — заявил глава государства.

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Владимир Путин указал на необходимость «обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны». По его словам, в первую очередь надо передать детям «нравственный, культурный код нашего народа».

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Ранее стало известно, что Минобрнауки готовит реформу системы высшего образования. По мнению ответственного секретаря Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александра Точенова, к ней нужно привлечь научное сообщество и представителей отраслевых ассоциаций.

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