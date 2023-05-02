Власть 02 мая 2023, 16:44 Путин констатировал, что для нормальной жизни в новых регионах еще многое нужно сделать Президент Путин: многое еще предстоит сделать для восстановления новых регионов России Пресс-служба Кремля

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Для того, чтобы в новых российских регионах возобновилась нормальная жизнь, предстоит еще немало потрудиться. На это указал президент Владимир Путин во время видеоконференции, посвященной восстановлению движения трамваев в Мариуполе.

Он отметил, что создание современной системы пассажирских перевозок — лишь часть работы, которая активно ведется в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, «несмотря на все сложности». По словам главы государства, в новых регионах строят и ремонтируют дороги, жилье, соцобъекты, налаживают промышленное и сельскохозяйственное производство. Путин поблагодарил регионы, которые помогают новым субъектам, а также выразил благодарность представителям разных профессий, задействованным в работах.

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«Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло. <…> Вместе с тем нам предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — констатировал президент.

Он напомнил, что в апреле утвердили программу социального и экономического развития этих территорий до 2025 года. Общими усилиями все намеченное удастся выполнить — опыт, компетенции и ресурсы для этого есть, уверен Владимир Путин.