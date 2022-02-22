Путин: я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас

Российские войска не пойдут в Донбасс «прямо сейчас». Об этом в ходе разговора с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах развития ситуации вокруг признания ДНР и ЛНР.

Глава государства подчеркнул, что предсказывать конкретные действия на фоне происходящего невозможно. Реагировать придется по ситуации.

«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей встречи здесь», — заметил Путин.

Он также высказал свою позицию на вопрос о том, каким должно быть добро.

«Почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», — заключил президент РФ.