Путин изучит критерии закона об иноагентах

В России проанализируют размытые критерии в законе о иноагентах. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Валдайского форума, сообщил ТАСС.

Глава государства высказал свою точку зрения главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Путин подчеркнул, что злоупотреблений по этой теме быть не должно.

«Мои знакомые говорили, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах. Надо его совершенствовать», — процитировало президента РИА «Новости».

Муратова президент поздравил с присуждением ему Нобелевской премии мира, сообщила газета «Известия». Нобелевский лауреат заметил, что деньги от премии направит как раз на благотворительность. Вознаграждение он назвал «наградой нашей стране», уточнил сайт радиостанции «Эхо Москвы».