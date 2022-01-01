Путин изменил оплату труда федеральных госслужащих

Указ о совершенствовании оплаты труда федеральных государственных служащих подписал президент РФ Владимир Путин. Документ предусматривает в том числе повышение базовых должностных окладов, он опубликован на официальном портале правовой информации.

В декабре был принят закон, направленный на создание условий для увеличения доли должностного оклада в общей сумме дохода чиновников. Новый указ изменяет документы, где перечисляют ставки окладов и ежемесячного денежного поощрения чиновников разных структур. В частности, специалист-эксперт федерального министерства, имевший ранее должностной оклад в размере 2 500 рублей (ежемесячное поощрение составляло 2,5 оклада, то есть 6 500 рублей), отныне получит увеличение до 14 685 рублей (при этом денежное поощрение снизят до 0,9 оклада, до 13 192 рубля).

В то же время, ставка должностного оклада у заместителя министра федерального правительства выросла до 31 845 рублей (ранее составляла 5 650 рублей) с одновременным понижением денежного поощрения с 10,5 до 3,5 оклада.

Аналогичным образом меняются оклады и структура денежного поощрения других должностей федеральной государственной гражданской службы. Кроме того, указ повышает размеры окладов за классный чин.

Указ начнет применяться к чиновникам центральных аппаратов с 1 января 2022 года, к госслужащим территориальных подразделений федеральных органов власти, аппаратов судов и правительств — с 1 января 2023 года.