Путин: исполнители и заказчики убийства Немцова найдены

При этом российский лидер допустил возможную доработку уголовного дела.

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил Путин.

Ранее об установлении личности заказчика официальные лица не говорили.

Бориса Немцова застрелили в спину в 2015 году около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017-го Московский окружной военный суд осудил пятерых исполнителей убийства на сроки от 11 до 20 лет. Их отправили в колонии строгого режима.

По версии гособвинения, злоумышленники готовили преступление несколько месяцев. Они специально купили одну квартиру и арендовали другую, приобрели автомобиль, оружие, боеприпасы и мобильные с сим-картами, не зарегистрированными ни на чье имя.

Немцов занимал ряд высоких постов в правительстве России в 1990-х годах, напомнило ИА Nation News.