Путин исполнил обещание и выпил в Дагестане через 20 лет

Президент Владимир Путин выпил стопку в Ботлихе, как и говорил 20 лет назад. В августе 1999 года он пообещал вернуться и выпить после победы над террористами.

В Дагестане Путин встретился с представителями народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в августе–сентябре 1999 года. Тогда в республику из Чечни совершили вторжение банды террористов. Как рассказал РИА «Новости» бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, Владимир Путин приехал в Ботлих через два дня после назначения его исполняющим обязанности премьер-министра.

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«Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах, поставил его на стол и говорит: „А пить мы будем, когда победим“», — рассказал Мусаев.

Теперь, спустя 20 лет, Владимир Путин вновь выступил перед ополченцами, а после этого поднял стопку и выпил ее содержимое до дна.

Двадцать лет назад на Дагестан напали вооруженные группы террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Они объявили, что собираются освободить мусульман. По данным ФСБ, в результате нападения погибли 280 человек, получили ранения более 800. За участие в этой атаке осудили 70 человек, а Басаева и Хаттаба ликвидировали во время спецоперации.