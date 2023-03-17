Власть 17 марта 2023, 23:47 Путин исключил Булавина из состава Совбеза России Путин исключил экс-главу ФТС Владимира Булавина из состава Совбеза России Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности страны бывшего главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина. Также российский лидер уточнил должность Рашида Нургалиева. Указа об этом появился на портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации <…> следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: „первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации“; исключить из состава Совета Булавина В.И.», — указано в опубликованном документе.

Реклама

Также Путин указом включил в состав Совета при президенте России по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

Реклама

Генерал-майор юстиции Алексей Найду назначен военным прокурором объединенной группировки войск. Ранее Путин выдвинул кандидатуру Найды на рассмотрение Совета Федерации. Ее также утвердил профильный комитет на пленарном заседании верхней палаты парламента.