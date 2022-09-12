Более 230 тысяч работников в России оказались в простое — Путин | 360°

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Более 230 тысяч работников в России оказались в простое — Путин

Президент Путин: почти 234 тысячи работников России оказались в простое

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В России отметили рост числа людей, которым грозит увольнение. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что почти 234 тысячи человек находятся в вынужденных отпусках или работают неполный день.

«Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. <...> Сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года», — сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

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Президент отметил, что в масштабах страны это небольшие числа. Однако для некоторых отраслей, предприятий и населенных пунктов все складывается не очень хорошо, возникают серьезные сложности.

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Путин призвал правительство уделять необходимое внимание таким проблемам и находить варианты эффективного решения возникающих вопросов.

Безработица, обратил внимание Путин, в целом по России остается на исторических минимумах.

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