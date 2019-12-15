Главы государств общались с глазу на глаз на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря не менее 10-15 минут. Тем не менее Путин и Зеленский остаются далеки от согласия по ряду вопросов.

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«Я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — отметил Песков.

По его мнению, общение в течение 10-15 минут — вполне достаточное, «не так коротко». Однако беседу лидеров России и Украины прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате».

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет» — добавил Песков.

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Саммит лидеров стран «нормандской четверки» прошел впервые за три года. По итогам встречи главы государств согласились провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до Нового года и обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019-го.

Очередная встреча в «нормандском формате» пройдет через четыре месяца.