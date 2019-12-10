Путин и Зеленский кратко пообщались один на один в Париже

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

По словам Пескова, у лидеров России и Украины была достаточно краткая беседа после встречи, где с каждой стороны сидело много людей. Они остались один на один, но общение получилось кратким, так как зашел французский президент Эммануэль Макрон и пригласил их на продолжение саммита. «Газета.ru» обратила внимание на то, что во время беседы главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений.