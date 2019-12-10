Путин и Зеленский кратко пообщались один на один в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что накануне в Париже Владимир Путин кратко побеседовал тет-а-тет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщило РИА «Новости».
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По словам Пескова, у лидеров России и Украины была достаточно краткая беседа после встречи, где с каждой стороны сидело много людей. Они остались один на один, но общение получилось кратким, так как зашел французский президент Эммануэль Макрон и пригласил их на продолжение саммита. «Газета.ru» обратила внимание на то, что во время беседы главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений.