28 ноября 2022, 15:36
Путин и Токаев подписали декларацию по итогам переговоров в Москве
РИА «Новости»: президенты Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров
Президенты России и Казахстана — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — подписали декларацию между двумя странами по итогам прошедших переговоров в российской столице. Она приурочена к 30-летию с момента установления дипломатических отношений между странами, написало РИА «Новости».
Путин при встрече с главой Казахстана отметил, что первый официальный зарубежный визит после переизбрания Токаев сделал именно в Россию. Это говорит об особом характере отношений между двумя странами, Россия это ценит.
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Токаев прилетел в Москву вечером 27 ноября. Его визит начался спустя день после официального вступления в должность президента. Политик одержал победу на выборах, получив 81,31% голосов. Интересно, что Токаев также первым делом посетил Россию после того, как стал главой государства в 2019 году.
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Российский лидер во время их совместного участия в режиме онлайн на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном сказал, что международная торговля находится в кризисе. В связи с этим России стоит переориентировать свой экспорт и импорт на новые рынки.
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