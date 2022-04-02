Путин и Токаев обсудили спецоперацию на Украине

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Они обсудили ход российской спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин информировал о ходе специальной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, темами для обсуждения стали сотрудничество между государствами в сфере торговли и экономики, а также интеграционные объединения на евразийском пространстве.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление взаимоотношений между странами и развитие партнерства.

Ранее помощник президента Дмитрий Песков заявил, что личные отношения Путина и его коллеги из Белоруссии Александром Лукашенко можно назвать уникальными. Он отметил, что для лидеров самым главным остается поддержание дружеского диалога, несмотря на разногласия по отдельным вопросам.