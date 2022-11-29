Власть 29 ноября 2022, 11:41 Путин и Токаев обсудили газовый союз с Казахстаном Вице-премьер России Новак подтвердил факт переговоров о тройственном газовом союзе Пресс-служба Кремля

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Лидер России Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым создание газового союза. Это подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак. Его процитировал ТАСС.

Встреча президентов России и Казахстана прошла 28 ноября в Кремле. По словам вице-премьера, такое объединение действительно рассматривается главами государств.

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«Россия, Казахстан и Узбекистан еще с СССР имеют единую газотранспортную систему», — отметил он.

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Также Новак сказал, что эти страны обладают большим потенциалом для сотрудничества в данной сфере. В качестве направлений он выделил экспорт газа, а также его поставки и переработка. Кроме того, вице-премьер не исключил участие в союзе представителей Китая.

Обсуждение перспектив по созданию тройственного газового союза подтвердил и пресс-секретарь Токаева Роман Желдибай. Его также процитировал ТАСС.

«Речь шла о создании тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана», — сказал он.

Пресс-секретарь Токаева сказал, что целью этого объединения станет контроль действий при транспортировке российского газа по территориям двух восточных стран. Также Желдибай отметил, что оба президента пришли к единому мнению о необходимости детальных трехсторонних консультаций. В них задействуют экспертов.