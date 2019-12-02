Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Началась эксплуатация газопровода «Сила Сибири». Его запуск в режиме телемоста провели президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Телемост связал Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии станет первым топливом, которое поступит в газотранспортную систему. Об этом сообщил «Интерфакс».

По ней трафик пойдет как на внутренний рынок РФ, так и на экспорт — в Китай. Изначально планировалось, что пуск газопровода состоится 20 декабря, однако все необходимые мероприятия удалось завершить раньше.

Эксперт прокомментировал открытие газопровода «Сила Сибири» Подробнее

В Кремле реализацию проекта назвали важной как для российской стороны, так и для Пекина. Несомненна его значимость и для стран, которые выступают в качестве потенциальных покупателей газа.

Договор о «Силе Сибири» «Газпром» подписал с китайской компанией CNCP в мае 2014 года сроком на 30 лет. Ожидается, что экспортная производительность газопровода составит 38 миллиардов кубометров в год. Сумма контракта составляет 400 миллиардов долларов, сообщила газета «Ведомости».

На указанный объем поставки должны выйти в течение пят лет. Пока что предполагается, что в 2020 году их уровень составит пять миллиардов кубометров. В 2021-м уже будет 10 миллиардов кубометров на 2021, а в 2022-м — 15 миллиардов. Минимум контрактного количества — 85% от этих объемов.

Кроме Чаяндинского месторождения, газ по «Силе Сибири» пойдет и из Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

Протяженность газопровода — порядка трех тысяч километров. Он растянулся по Иркутской и Амурской областям и Якутии.