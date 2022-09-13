Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС | 360°

Власть 13 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС Помощник президента РФ Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры двух стран обстоятельно обсудят действия РФ на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника главы Российского государства Юрия Ушакова.

Представитель Кремля отметил сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

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«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию», — сказал Ушаков, отметив, что вопрос обстоятельно обсудят в ходе предстоящей встречи.

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В повестку дня также включат основные региональные и международные темы.

«Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение», — заметил помощник Путина.

Ушаков назвал ее «давно ожидаемым личным контактом».

Встреча президента России и лидера КНР станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина. Путин отмечал, что товарооборот между двумя странами вскоре может достичь 200 миллиардов долларов, а стратегическое партнерство двух стран развивается очень успешно, уточнил RT.

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