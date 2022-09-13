Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС | 360°

Все новости

Происшествия

13 сентября 2022, 19:21

Появилось видео из сгоревшей квартиры на улице Красного Маяка в Москве

Здоровье

13 сентября 2022, 19:20

Нейробиолог Варламов рассказал о пользе медитаций

Реклама

Здоровье

13 сентября 2022, 19:15

Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость

Происшествия

13 сентября 2022, 19:13

Рабочий упал с московской крыши и разбился насмерть

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:11

США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ

Власть

13 сентября 2022, 19:07

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС

Знаменитости

13 сентября 2022, 19:04

Рэпера PnB Rock застрелили во время ограбления в кафе Лос-Анджелеса

Спецоперация

13 сентября 2022, 18:56

Срок за преподавание и угрозы за получение гумпомощи. Украина перешла к репрессиям в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:54

Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине

Власть

13 сентября 2022, 19:07

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС

Помощник президента РФ Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры двух стран обстоятельно обсудят действия РФ на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника главы Российского государства Юрия Ушакова.

Представитель Кремля отметил сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

Реклама

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию», — сказал Ушаков, отметив, что вопрос обстоятельно обсудят в ходе предстоящей встречи.

Реклама

В повестку дня также включат основные региональные и международные темы.

«Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение», — заметил помощник Путина.

Ушаков назвал ее «давно ожидаемым личным контактом».

Встреча президента России и лидера КНР станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина. Путин отмечал, что товарооборот между двумя странами вскоре может достичь 200 миллиардов долларов, а стратегическое партнерство двух стран развивается очень успешно, уточнил RT.

Россия

Украина

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама