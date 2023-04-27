Власть 27 апреля 2023, 12:52 Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года Песков: Си Цзиньпин и Путин не говорили о восстановлении Украины в границах 1991 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в марте не обсуждал с ним вопрос восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Нет, об этом речь не шла», — ответил Песков на вопрос журналистов.

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Также он сообщил, что новых контактов между лидерами двух стран в ближайшее время не планируется, несмотря на состоявшийся днем ранее телефонный разговор Си с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По итогам общения с китайским лидером глава киевского режима заявил о неприемлемости территориальных компромиссов. Также Зеленский призвал восстановить территорию страны в границах 1991 года. Как сообщил RT, подобный проект резолюции на рассмотрение палаты представителей США внесла группа конгрессменов.

Согласно документу, Соединенным Штатам придется добиваться возвращения Украины к границам 1991 года. Также в рамках проекта США должны оказать киевскому режиму военную помощь и поспособствовать в победе страны.