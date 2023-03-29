Власть 29 марта 2023, 14:46 Путин и Си обсудили план урегулирования конфликта по принципу неделимости безопасности Глава МИД Лавров: Путин и Си обсудили мирный план Китая по Украине в широком смысле РИА «Новости»

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План Китая по урегулированию кризиса на Украине обсудили на переговорах в Москве. КНР и Россия согласились, что любые соглашения нужно принимать, придерживаясь принципа неделимости безопасности, сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляция прошла в Telegram-канале МИД.

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 21 марта. По словам министра, они обсудили вопросы глобальной безопасности в широком смысле и план Китая по мирному урегулированию украинского конфликта в частности.

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«У нас есть общее мнение, что главным сейчас для всех этих дискуссий является внедрение принципа неделимости безопасности в любые переговоры, любые договоренности на этом направлении», — заявил Лавров.

Ни одна страна, объяснил министр, не должна укреплять свою безопасность за счет других. В этом, по его словам, и заключается принцип неделимости безопасности.

Сергей Лавров также обсудил 29 марта конфликт на Украине с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Он заявил, что НАТО фактически стал участником боевых действий. Его коллега пообещал на самом высоком уровне помочь остановить конфликт.