Путин и Шойгу с улыбкой обсудили доклад замминистра обороны. Видео | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:11)

Путин и Шойгу с улыбкой обсудили доклад замминистра обороны. Видео

Президент Путин и министр обороны Шойгу с улыбкой обсудили доклад замминистра Евкурова

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Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посмеялись во время доклада замминистра обороны Юнуса-Бек Евкурова. Видео опубликовал канал «Звезда».

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Евкуров по телефону докладывал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову о ходе учений «Восток-2022». Судя по видео, во время доклада глава государства повернулся к Герасимову и тихо произнес что-то с улыбкой. Из его реплики можно разобрать только слова «Евкуров» и «доклад». После этого все трое заулыбались.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» стартовали 1 сентября и продлятся до завтра. В них участвуют свыше 50 тысяч военных. Отрабатываются вопросы обеспечения военной безопасности в восточном регионе. Маневры совершаются на семи полигонах (Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский) и в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Владимир Путин сегодня пронаблюдал за ходом основного этапа учений на полигоне Сергеевский в Приморье, написали «Известия».

Сергей Шойгу

Владимир Путин

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