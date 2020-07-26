Путин и Шойгу обсудили вопросы госпрограммы вооружений

Президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили государственную программу вооружения и вопросы формирования оборонного бюджета на следующий год.

«Владимир Владимирович, есть ряд вопросов, о которых необходимо Вам доложить. Первое — это дальнейшее выполнение [государственной программы] вооружения. Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны», — привел сайт Кремля слова Шойгу.

Министр добавил, что кто кроме кораблей есть еще несколько моментов, с помощью которых можно более объемно выполнить госпрограмму вооружения в количественной части.

«Второе касается вашего совещания с председателем правительства и представителями экономического блока Правительства по вопросам формирования бюджета на следующий год. Здесь у нас также есть ряд предложений, хотелось бы сегодня их посмотреть», — отметил глава Минобороны.

Третьим вопросом Шойгу предложил обсудить дальнейшие перспективы по развитию научной составляющей. Особенно он попросил проработать моменты, касающиеся реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. По словам министра, в этой теме появились новые перспективы и возможности. В свою очередь Путин поддержал обсуждение озвученных вопросов.