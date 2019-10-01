Путин и Роухани раскрыли темы переговоров

Роухани отметил, что двусторонние отношения прогрессируют и в данный момент они уже «достигли беспрецедентного уровня искренности».

Момент удара по НПЗ в Саудовской Аравии попал на видео Подробнее

Владимир Путин подчеркнул, что встречи лидеров двух государств проводятся регулярно, но всегда есть темы, которые нужно обсудить.

Роухани согласился с этим заявлением и отметил, что обе страны в данный момент находятся в чувствительном регионе, где в последние несколько недель происходят весьма негативные события.

«Где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель — это мир, стабильность и безопасность», — добавил Роухани.

После журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о том, планируется ли на переговорах поднимать вопрос об атаке на нефтедобывающее производство Саудовской Аравии в регионе. Представитель Кремля ответил, что стороны затронут в своих переговорах всю ситуацию в Ормузском проливе, где в данный момент обстановка серьезно накалилась.

Атака дронов на инфраструктурные объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco попала на видео. На кадрах видно, что все произошло в темное время суток. Прилетевшие дроны выпустили большое количество снарядов, которые взорвались в различных частях производства. Само нападение произошло еще 14 сентября. В результате Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти, что привело к повышению цен на топливных рынках.