Власть 22 ноября 2023, 13:01 Путин и Рахмон продолжили переговоры за неформальным завтраком Песков заявил, что Путин и Рахмон встретились на неформальном завтраке РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон завершили переговоры 21 ноября поздним обедом. Утром политики вернулись к диалогу за неформальным завтраком. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Завершили свое неформальное общение уже за вечерним обедом <…>. И они продолжили свое общение также за неформальным завтраком сегодня утром», — указал Песков.

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Во вторник, 21 ноября, Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом. В аэропорту его встретили почетным караулом. Вместе с президентом Таджикистана в Москву прилетели несколько высокопоставленных чиновников.

Во время диалога главы государств обсудили развитие сотрудничества двух стран в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты успели обменяться мнениями по актуальной региональной и международной повестке.

Позже Путин заявил, что стороны усилят работу в оборонной сфере. Кроме того, Россия обещала увеличить квоту на обучение студентов из Таджикистана с 2024 по 2025 год, а также выделить 200 миллионов рублей на учебники для школ республики, где преподают русский язык.