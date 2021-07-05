Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. На повестку, в частности, было вынесено обострение обстановки на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил готовность России оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Стороны также выразили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран, наращивание стратегического партнерства и союзничества.

Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана обострилась на фоне эскалации вооруженного противоборства на афганской территории Афганистана. Столкновения происходят в том числе и в приграничной зоне.

Сегодня пограничники Таджикистана сообщили о переходе не территорию республики более тысячи афганских военнослужащих. Они были вынуждены пойти на этот шаг под натиском боевиков запрещенного в России движения «Талибан».