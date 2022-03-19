Путин и премьер Люксембурга обсудили военно-биологические лаборатории США на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел уже вторые на этой неделе телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Главной на повестке была ситуация на Украине.

Беседа состоялась по инициативе люксембургской стороны. В ходе беседы Путин указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине. Он отметил, что такие действия Штатов угрожают и России, и Европе, написал ТАСС.

«Акцентирован также неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отдельно президент обратил внимание Беттеля на то, что украинские военные не прекращают наносить ракетные удары по Донецку. Помимо этого, Путин изложил премьеру Люксембурга принципиальные оценки хода переговоров делегаций России и Украины.