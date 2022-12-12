Власть 12 декабря 2022, 16:40 Путин и Пашинян обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном безопасность на армяно-азербайджанской границе Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, одной из главных тем которого было обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Телефонная беседа стала развитием очной, которую лидеры двух стран провели в Бишкеке 9 декабря на полях саммита ЕАЭС.

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«Продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — уточнила пресс-служба Кремля.

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Еще одной темой разговора стали проекты восстановления транспортно-логистических и торгово-экономических связей России и Армении в Закавказье.

Во время встречи в Бишкеке Пашинян предложил Путину обговорить вопросы региональной безопасности и акцентировал внимание на том, что нужно как можно скорее найти выход из конфликта в Нагорном Карабахе, где обстановка остается напряженной. Об этом писали «Известия».