Путин и Пашинян на встрече обсудили недопустимость политизации пандемии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ново-Огареве обсудили проблему политизации темы пандемии и пути преодоления ее последствий. Сообщение об этом появилось в совместном заявлении глав двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить совместные действия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, других опасных инфекций и эпизоотий. Высказались за недопустимость политизации темы пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19 и недопущения распространения инфекционных болезней», — сказано в заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, в ходе которого планируется обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и ряд других вопросов. Будет рассмотрена реализация ранее достигнутых договоренностей по Нагорному Карабаху. Пашинян планирует встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. После встреч в расписании армянского премьера значится поездка в Нижний Новгород.