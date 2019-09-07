Путин и Назарбаев обсудили будущее России и Казахстана

«Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве Нурсултан Назарбаев продолжили общение. Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы», — отметил Песков.

По его словам, Путин и Назарбаев продолжили разговор во время рабочего обеда.

Комплекс на Байконуре получит название «Назарбаевский старт» Подробнее

Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он вместе с Путиным поучаствовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве. После чего политики посетили реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ.

В новом павильоне установили современное мультимедийное оборудование. А в основную экспозицию включили артефакты из Национального музея Казахстана. Это более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII–VI веков до н. э.

Москва отмечает 872-летие 7 и 8 сентября. Для жителей и гостей столицы подготовили карнавальное шествие, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия. В 2019-м ВДНХ праздновала 80-летие, поэтому эта круглая дата стала главной темой Дня города. В этом же парке прошло торжественное открытие столичных гуляний.