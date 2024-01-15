Власть 15 января 2024, 16:18 Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в БРИКС и на Дальнем Востоке Путин и индийский премьер Моди пожелали друг другу успеха на выборах РИА «Новости»

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Развитие отношений России и Индии в рамках привилегированного стратегического партнерства стало темой телефонных переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран отметили, что в ходе выстроенного взаимодействия Россия и Индия достигли значительных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве, научно-технической кооперации, а также в сферах энергетики, транспорта и логистики. Отдельной темой беседы стало сотрудничество двух стран в российских регионах Дальнего Востока.

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Президент России и премьер-министр Индии договорились объединиться для реализации масштабной повестки БРИКС, где Россия с 1 января 2024 года заняла пост председателя.

Моди отметил, что со своей стороны намерен всячески способствовать реализации целей и задач международного объединения. Участники переговоров затронули ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины.

Также Владимир Путин и Нарендра Моди договорились усилить взаимовыгодные связи между двумя государствами и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.