15 января 2024, 16:18
Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в БРИКС и на Дальнем Востоке
Путин и индийский премьер Моди пожелали друг другу успеха на выборах
Развитие отношений России и Индии в рамках привилегированного стратегического партнерства стало темой телефонных переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран отметили, что в ходе выстроенного взаимодействия Россия и Индия достигли значительных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве, научно-технической кооперации, а также в сферах энергетики, транспорта и логистики. Отдельной темой беседы стало сотрудничество двух стран в российских регионах Дальнего Востока.
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Президент России и премьер-министр Индии договорились объединиться для реализации масштабной повестки БРИКС, где Россия с 1 января 2024 года заняла пост председателя.
Моди отметил, что со своей стороны намерен всячески способствовать реализации целей и задач международного объединения. Участники переговоров затронули ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины.
Также Владимир Путин и Нарендра Моди договорились усилить взаимовыгодные связи между двумя государствами и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.
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