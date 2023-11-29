Власть 29 ноября 2023, 12:42 Путин и Мирзиеев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество Президент Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Мирзиеевым РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин, который продолжает работу в Сочи, провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Лидеры РФ и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество. Речь шла в том числе о продолжении реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Мирзиеева в Москву, отметил официальный представитель Кремля.

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Переговоры президентов РФ и Узбекистана прошли 6 октября в Кремле в расширенном составе. По итогам обсуждений стороны сделали совместное заявление, сообщил RT.

На следующий день лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев посетили подмосковную резиденцию Путина в Ново-Огареве. Президенты приняли участие в церемонии старта поставок газа из России.