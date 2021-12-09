Путин и Меркель поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с Ангелой Меркель. 8 декабря она официально оставила пост канцлера Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», — уточнили в сообщении.

В Кремле также добавили, что Меркель в ответ поблагодарила Путина за совместную работу. Она также пожелала ему успехов в налаживании диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер также отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в Москве.

8 декабря Путин направил Меркель телеграмму — в ней президент обратился к бывшему канцлеру на «ты» и отметил, что их дружеские отношения на этом не закончатся. Также российский лидер выразил Меркель искреннюю признательность за готовность к взаимоуважительному диалогу.

Германия проводила Меркель с поста канцлера в начале декабря. Ей устроили торжественное прощание — с факелами, военным оркестром, панк-музыкой и красными розами. Имя нового канцлера стало известно 8 декабря — эту должность занял глава Социал-демократической партии Олаф Шольц, который позиционировал себя как наследник Меркель.