Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин подробно рассказал о посреднических усилиях России, которые позволили остановить военные действия на территории региона, а также о деятельности миротворцев, выставленных вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре.

Российский лидер отметил, что пострадавшему от военных действий населению требуется помощь. Для этого необходимо подключить к работе Центра гуманитарного реагирования международные структуры.

Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе. Они отметили, что режим перемирия соблюдается в соответствии с подписанным участниками контактной группы документом по сокращению ведения огня. Но никакого прогресса в рамках выполнения Минских договоренностей со стороны официального Киева нет. Собеседники договорились о продолжении работы в «нормандском формате» для дальнейших шагов по урегулированию ситуации.

В ходе беседы президент России и канцлер Германии затронули тему пандемии коронавирусной инфекции. В частности, они договорились о продолжении контактов министерств здравоохранения обеих стран, в том числе по вопросу вакцин.

В России масштабная вакцинация граждан от коронавируса уже началась — в Москве и Московской области. Поставить себе прививку могут все желающие, входящие в группы риска. Это преподаватели, медики, работники социальных служб и правоохранители. До конца недели вакцинация начнется во всех регионах России.