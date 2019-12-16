Путин и Меркель обсудили «нормандскую» встречу

Как отметила пресс-служба президента России, в ходе разговора была дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате». Главы России, Украины и Франции, а также канцлер Германии обсудили в ходе переговоров шаги по реализации минского комплекса мер. В Кремле подчеркнули, что Минские договоренности остаются безальтернативной основой урегулирования вооруженного конфликта, тлеющего на юго-востоке Украины.

Условлено поддержание контактов на различных уровнях пресс-служба Кремля.

Кроме украинской тематики, Путин и Меркель обсудили ливийский кризис. Собеседники отметили, насколько важно не допустить дальнейшего обострения ситуации. Российский лидер подтвердил, что Москва готова содействовать усилиям на этом направлении, которые предпринимают Германия и ООН.

Кроме того, стороны обсудили европейскую энергетическую безопасность, учитывая перспективы транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. В этой связи Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2».

Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток — 2».

Также президент России и канцлер Германии договорились, что между странами будут продолжены контакты на разных уровнях, уточнили в Кремле.