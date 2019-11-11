Путин и Меркель обсудили по телефону Украину

«Нафтогаз»: споры с «Газпромом» не являются преградой для контракта Подробнее

Главным вопросом в диалоге стада ситуация на Украине, а именно разведение сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и начало этого процесса около села Петровское. Пока представители Киева, Донецка и Луганска выполняют пункты подписанной в Контактной группы «формулы Штайнмайера».

Владимир Путин и Ангела Меркель отметили, что участникам процесса важно следовать комплексу мер, которые предусматривают Минские соглашения для окончательного урегулирования конфликта внутри Украины.

Кроме того, лидеры двух государств отметили, что особый статус Донбасса нужно закрепить законодательно. Стороны подтвердили дальнейшее согласование своих действий в «нормандской четверке», в том числе и в области подготовки нового саммита в этом формате.

Собеседники не обошли вниманием тему трехсторонних переговоров между представителями России, Украины и Комиссии ЕС об условиях транзита российского газа через территорию Украины. 31 декабря заканчивается прошлый контракт, но Газпром и Нафтогаз так пока и не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Также Владимир Путин и Ангела Меркели заявили о необходимости скорейшего прекращения боевых столкновений в Ливии. Российский лидер отдельно отметил посреднические шаги Германии в этом вопросе. При обсуждении ситуации в Сирии лидеры двух держав согласились, что прежде всего требуется решить гуманитарные проблемы, включая возвращение домой беженцев.