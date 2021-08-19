Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию с захватом власти в Афганистане.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов*. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры страны выразили готовность помочь достичь в Афганистане стабильности и мира, в том числе в рамках СБ ООН и «группы двадцати». Также Путин обсудил с Макроном вопрос по ядерной программе Ирана.

«Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения», — отметили в Кремле.

Еще президенты затронули проблему урегулирования внутриукраинского кризиса. Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева. В последнее время украинские власти целенаправленно обостряют ситуацию и тиражируют законопроекты, которые идут вразрез с Минскими соглашениями.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории России.