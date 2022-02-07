Путин и Макрон во время переговоров в Москве общались на ты

Российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон во время своих переговоров в Москве общались на ты. Более того, французский лидер называл своего коллегу из России без отчества — Владимир.

В начале встречи главы двух государств обменялись несколькими фразами как на английском языке, так и на французском. Макрон, когда вошел в зал переговоров, сказал российскому лидеру: «Vladimir!» Путин ответил своему коллеге на французском: «Bonsoir». «How are you?» («Как ты?» — прим. ред.) — поинтересовался Макрон, на что услышал, что все хорошо. «I’m fine», — заверил Путин.

Владимир Путин отметил, что очень рад встретиться со своим коллегой из Франции. Он добавил, что за те два года, пока оба лидера ни разу не провели очные беседы, у него успело накопиться значительное количество вопросов. Тем не менее, отметил Путин, контакты между главами двух государств ни на какое время не прерывались, сообщило РИА «Новости».

В начале встречи, как только президенты оказались вместе за столом переговоров, имела место небольшая заминка. Все дело в том, что не сразу стало ясно, будут ли рядом с ними переводчики или же перевод будет производиться синхронно, в связи с чем обоим нужно будет надеть наушники. Владимир Путин на всякий случай уточнил этот вопрос. «А, синхронный», — кивнул Путин, после чего беседа началась.