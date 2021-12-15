Путин и Макрон проведут новые переговоры до конца года

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились провести еще одни переговоры до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, передает ТАСС.

«Президенты договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам», — сообщается в коммюнике, выпущенном по итогам беседы глав двух государств.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся во вторник, 14 декабря. Лидеры обсудили Украину, Белоруссию, а также урегулирование между Арменией и Азербайджаном.

В Елисейском дворце отметили, что в ходе беседы Макрон подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей в рамках нормандского формата при посредничестве Франции и Германии.

Владимир Путин уведомил коллегу об итогах встречи с лидерами Армении и Азербайджана 26 ноября в Сочи по случаю годовщины подписания соглашения о прекращении военных действий. Он рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Также Путин и Макрон обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах усилиях по борьбе с распространением коронавируса.