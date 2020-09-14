Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального

Владимир Путин отметил, что пока обвинения в адрес российской стороны голословны. Чтобы определить все обстоятельства случившегося, Москве нужно получить от Германии биоматериалы и официальное заключение немецких специалистов по анализам Навального. Со своей стороны Москва готова наладить совместную работу медиков Германии с российскими врачами.

Лидеры двух стран договорились установить параметры взаимодействия с европейскими партнерами по этому вопросу.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца, Макрон призвал Путина провести тщательное и прозрачное расследование вокруг ситуации с Навальным.

«Необходимо, чтобы Россия прояснила ситуацию в ходе тщательного и прозрачного расследования», — заявил французский лидер.

При этом он отметил, что Париж на основании собственных исследований согласен с выводами партнеров о применении вещества из группы «Новичок».

Правительство Германии сегодня выпустило заявление, в котором объявило, что специалисты из Франции и Швеции подтвердили выводы лаборатории Бундесвера о следах «Новичка» в организме Алексея Навального. Для дополнительной проверки пробы передали в Организацию по запрещению химического оружия. Специалисты организации пока не приступали к новым исследованиям.

Навальному стало плохо на борту самолета, летящего из Томска в Москву. Экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Потерявшего сознание пассажира доставили в местную больницу, где специалисты не нашли никакого яда в его анализах. По требованию родных и коллег Навального его перевели в берлинскую клинику Шарите.

Власти Германии через несколько дней сделали заявление, в котором заявили, что в организме россиянина нашли следы вещества из группы «Новичок». Берлин отказал России представить результаты проведенного исследования.