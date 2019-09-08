  • Путин и Макрон обсудили саммит «нормандской четверки»

    08 сентября 2019, 19:59

    Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств затронули тему саммита «нормандской четверки». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
    Путин и Макрон обсудили саммит «нормандской четверки»

    Во время переговоров лидеры стран обсудили перспективы решения конфликта на юго-востоке Украины. Они отметили, что Минские соглашения не имеют альтернативы и являются основными для урегулирования ситуации. Стороны подчеркнули, что продолжат работу в рамках «нормандского формата».

    «Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита „нормандской четверки“, а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — сказано в сообщении.

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    Кроме того, президенты Франции и Германии пришли к соглашению, что обмен россиянами и украинцами стал важной гуманитарной акцией, которая произошла 7 сентября.

    Они также подняли тему иранской ядерной программы и согласились, что необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и соблюдать его в полном объеме.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны также договорились об урегулировании конфликта на линии разграничения Украины и Донбасса, а также затронули тему проведения саммита «нормандской четверки».

    «Нормандская четверка» представляет собой группу руководителей России, Украины, Франции и Германии.