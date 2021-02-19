Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили борьбу с распространением коронавируса. Мадуро поблагодарил Путина за поставки российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, президент Венесуэлы описал обстановку в республике. В частности, он рассказал о внешнем давлении на страну. Путин поддержал коллегу в усилиях по укреплению суверенитета республики, написало ИА НСН.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в разных отраслях.

Ранее в Венесуэле одобрили «Спутник V» и заявили, что препарат безопасен. Во время испытаний в Венесуэле вакцина показала эффективность в 100%.