09 июня 2023, 11:51
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 9 июня
Песков: встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи 9 июня
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Пресс-секретарь Путина отметил, что глава государства начнет публичную часть рабочего дня со встречи с Лукашенко. По словам Пескова, беседа президентов будет неформальной.
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«Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе», — добавил представитель Кремля.
Президент Белоруссии встретился с секретарями советов безопасности стран ОДКБ 8 июня. Во время переговоров он сообщил, что встретится с Путиным в ближайшее время, передало БелТА.
По словам Лукашенко, они с президентом России затронут вопросы урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Белорусский лидер пообещал рассказать о деталях встречи с Путиным после беседы.
Дмитрий Песков
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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