Власть 09 июня 2023, 11:51 Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 9 июня Песков: встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи 9 июня РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь Путина отметил, что глава государства начнет публичную часть рабочего дня со встречи с Лукашенко. По словам Пескова, беседа президентов будет неформальной.

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«Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе», — добавил представитель Кремля.

Президент Белоруссии встретился с секретарями советов безопасности стран ОДКБ 8 июня. Во время переговоров он сообщил, что встретится с Путиным в ближайшее время, передало БелТА.

По словам Лукашенко, они с президентом России затронут вопросы урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Белорусский лидер пообещал рассказать о деталях встречи с Путиным после беседы.